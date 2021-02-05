وزير الإسكان يكلف أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، مضيفًا أن الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة عمل تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بجانب تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بالإضافة الى توفير عدد من الطلمبات للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.







وفي سياق متصل، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، معدات وسيارات شفط المياه للوقوف على جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات.



كما تفقد رئيس الجهاز محطات الصرف الصحى بالمدينة، حيث تم التأكيد على تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزانات الوقود والتى تستخدم فى حالات انقطاع التيار الكهربائى عن المحطة، ومتابعة مناسيب البيارات داخل المحطات.



من ناحيته، وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة والطريق الرئيسى بالمدينة.



كما وجه رئيس جهاز مدينة العبور، باستمرار متابعة أعمال التطهير والتعقيم لمطابق الصرف الصحى، مع إستمرار غرفة العمليات بالمتابعة تحسبًا للتقلبات الجوية المرتقبة.



وأكد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، على مسئولى الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس، مضيفًا أن لجنة الكوارث وغرفة الطوري كثفت من المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولا بأول والتعامل معها.



ووجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة؛ الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة، والطريق الرئيسي بالمدينة، والمرور على جميع محطات الرفع بالمدينة .



كما وجه رئيس الجهاز باستمرار متابعة أعمال التطهير لمطابق الصرف الصحي وغرف صرف المطر مع استمرار غرفة العمليات بالمتابعة تحسبًا للتقلبات الجوية المرتقبة .