الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع روسيا وصلت إلى أدنى مستوياتها

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي أصبحت في أدنى مستوياتها على خلفية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.





وأعرب بوريل خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في موسكو، عن قلق الاتحاد الأوروبي حيال اعتقال نافالني والمتظاهرين المؤيدين له.





من جانبه، أكد لافروف أن غياب تطبيع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ليس له فائدة لكلا الطرفين.





وأضاف: "المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي غياب تطبيع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. هذا بالطبع ليس موقفًا جيدًا، ولا يحمل فائدة لأي طرف".





وتابع: "نحن مستعدون للإجابة على أي اسئلة تعتزمون طرحها في مفاوضات اليوم، سنحاول ألا نخيب ظنك".





وكان بوريل كتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "بدأت زيارتي إلى موسكو الثلجية هذا الصباح بلقائي مع ممثلي المجتمع المدني، الذي لا يزال نابضًا بالحياة على الرغم من تقلص مساحة الأصوات المستقلة في روسيا".





وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيظل الداعم الرئيسي لمشاريع المجتمع المدني في روسيا.