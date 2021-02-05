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رياضة

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مديونية أندية الدوري المصري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:14 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى

كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة  الثلاثية لاتحاد الكرة موقف الأندية المصرية من سداد المديونية المستحقة للجبلاية.

كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تلقى دعوة من أجل حضور نهائيات كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى قطر.

من جانبه قال المهندس أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: اتحاد الكرة لديه مديونيات خاصة بالأندية فى مختلف المسابقات المحلية ويتم التعامل وفقا للوائح والقوانين.

أضاف: بالنسبة للأندية التابعة للشركات والهيئات الرياضية لا يوجد أدنى مشكلة وتقوم بسداد المديونية الخاصة بها من رسوم قيد للاعبين وغيرها.

استطرد: أما الأندية الجماهيرية دوما تتعثر فى سداد المديونية. الخاصة بها نظرا لمرورها بظروف مثل توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا او ندرة الموارد المالية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية لادارة شؤون الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية الثنائى محمد الشواربي وأحمد حسام عوض
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