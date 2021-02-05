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أستاذ ميكروبيولوجي: كورونا يسبب جلطات بالجسم.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:38 ص
جلطات بالجسم
جلطات بالجسم
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نورهان رأفت
نصح الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبولوجي، بعدم ارتداء الكمامة في حالة التواجد في الهواء الطلق، وأثناء عدم مخالطة أي شخص، مشددا على ضرورة ارتدائها في الأماكن المغلقة ، حتى وإن كان الشخص بمفرده.

ولفت عبد الجواد هاشم ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن تعطيل الدراسة ساهم في انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا، نافيا احتمالية تحول فيروس كورونا إلى مرض عضوي، كما يشاع.

وتابع أن مضاعفات فيروس كورونا تصل للعاهات، مثل الجلطات، بالإضافة إلى التسبب في التهاب الكبد الوبائي الناتج عن رد فعل الجهاز المناعي الشديد ، ضد الفيروس.

وأردف: هناك بعض العوامل التي ساعدت على انخفاض أعداد الإصابات بكورونا ، ومنها ارتفاع الإجراءات الاحترازية ، وتطبيق قواعد الوقاية ، على نطاق موسع .

وأشار إلى أنه ليست كل أعراض الرشح والحمى ، إشارة للإصابة بكورونا ، ولكن العزل المنزلي هو جزء من الإجراءات الوقائية الضرورية.
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