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رياضة

صراع العمالقة.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ؟

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:08 م
الأهلي ضد بايرن ميونخ
الأهلي ضد بايرن ميونخ
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محمد السعيد
سلطت الصحف العالمية الضوء على مواجهة النادي الأهلي وبايرن ميونخ، المقرر إقامتها، الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري، حتى يوم 11، من الشهر ذاته.

وتأهل إلى إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أمس الخميس.


وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

 ماذا قالت الصحف العالمية عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ؟


بي بي سي:

- الأهلي يحدد موعدا مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

ماركا: 

الأهلي يلتقي مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية


واشنطن بوست:

بايرن ميونخ يواجه بطل أفريقيا في كأس العالم للأندية

كيكر الألمانية:

الأهلي يتحدى بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

بيلد الألمانية:

الأهلي خصم بايرن ميونخ في مونديال الأندية.
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