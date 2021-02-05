الجواسيس والعملاء.. وزير الأوقاف يشرح معنى قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ".. فيديو

شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللفتة المهمة التي أوردها القرآن الكريم، في قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" منوها أنه من هنا تأتي أهمية الوعي وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأفكار المتشددة.





وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، أن بعض العلماء قالوا إن قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ" أي فيكم من يتأثر بكلامهم من العامة غير المحصنين بالوعي.





وأكد أنه من هنا تاتي أهمية قضية الوعي ومبادرة الوعي التي أطلقتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للإعلام استجابة لدعوات الرئيس المتكررة لأهمية الوعي وتحصين الناس بالوعي، والتي يأتي ضمنها دورة الإعلام الديني التي تعقد حاليا بشرم الشيخ.





وبعض المفسرين قالوا إن المعنى في الآية، أي فيكم سماعون لهم أي لصالحهم وهم الجواسيس، وبعض العرب قالوا: فلان سامع مطيع إذا كان تباعا وسماع إذا كان جاسوسا، مؤكدا أنه لم تسقط دولة عبر التااريخ إلا إذا كانت الخيانة والعمالة من بعض أبنائها أحد أسباب سقوطها.





وذكر أن من أسلحة المنافقين سرا هي محاولات إفشال الدول وإعاقتها اقتصاديا وتعطيل المشاريع والإنجازات



