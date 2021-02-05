الجواسيس والعملاء.. وزير الأوقاف يشرح معنى قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ".. فيديو

شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللفتة المهمة التي أوردها القرآن الكريم، في قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" منوها أنه من هنا تأتي أهمية الوعي وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأفكار المتشددة.
وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، أن بعض العلماء قالوا إن قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ" أي فيكم من يتأثر بكلامهم من العامة غير المحصنين بالوعي.
وأكد أنه من هنا تاتي أهمية قضية الوعي ومبادرة الوعي التي أطلقتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للإعلام استجابة لدعوات الرئيس المتكررة لأهمية الوعي وتحصين الناس بالوعي، والتي يأتي ضمنها دورة الإعلام الديني التي تعقد حاليا بشرم الشيخ.
وبعض المفسرين قالوا إن المعنى في الآية، أي فيكم سماعون لهم أي لصالحهم وهم الجواسيس، وبعض العرب قالوا: فلان سامع مطيع إذا كان تباعا وسماع إذا كان جاسوسا، مؤكدا أنه لم تسقط دولة عبر التااريخ إلا إذا كانت الخيانة والعمالة من بعض أبنائها أحد أسباب سقوطها.
وذكر أن من أسلحة المنافقين سرا هي محاولات إفشال الدول وإعاقتها اقتصاديا وتعطيل المشاريع والإنجازات
موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد
ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م تحت عنوان “حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض”.
وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.
للاطلاع على الخطبة اضغط هنا
ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م تحت عنوان “حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض”.
وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.
للاطلاع على الخطبة اضغط هنا