مجموعة ستيلانتيس تبدأ في إنعاش موديلات ألفا روميو





ولكن حتى الآن لاتزال التفاصيل محدودة ، ولكنها تشير إلى أن الموديلات المطورة بشكل مشترك في خيار المحركات ،واكدت ماريون ديفيد رئيس دي إس ان المجموعة تعمل مع جميع الزملاء بإيطاليا على محركات ومزايا مميزة ، مضيفة ان خطة دي أس لاطلاق جديد كل عام ولايزال المسار الصحيح .





ولكن بعد عام 2023 ستركز الشركة على توفير أوجه التلآزر التي سعت فيات كرايسلر، وبيجو وسيتروين لتحقيقيها كجزء من الاندماج ،ومن المفترض أن المجموعة ستقوم بتطوير موديلات ألفا روميو ، وستدشن سيارة كروس أوفر جديد تصل في 2023، ولكن يقال أنها ستأتي أسفل تلفو وتونال .





وستحتوي هذه السيارة على محرك بنزين توربو سعة 1.3 لتر بقوة 128 حصان أو 180 حصان، ويُمكن أن يتوفر محرك هجين بقوة تبلغ 187 حصان أو 237 حصان، بالإضافة إلى نطاق كهربائي نقي يبلغ حوالي 42 كم.



