هل من توفي يوم الجمعة يعفى من عذاب القبر

هل حقيقي من توفي يوم الجمعة عفي من عذاب القبر، ولو كان صحيحا من توفي يوم الجمعة ودفن يوم السبت هل له نفس الهبة؟ وماذا أفعل لأبي المتوفى غير الدعاء؟









قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أنه لم يصح حديث في مسألة أن الإنسان لا يسأل في قبره إن مات يوم الجمعة، ولكن يوم الجمعة يوم طاعة وعبادة يوم خلق الله فيه أدم وفيه أدخله الجنة وفيه أخرجه منها وفيه تقوم الساعة فهو يوم له مميزات وله مكانه عند الله عز وجل ولذلك الإنسان عندما يموت في يوم طاعة وعبادة مثل يوم الجمعة في رمضان أو بعد أداء فريضة الحج فكل هذه الأيام نستبشر للناس خيرًا.





وأضاف عثمان، أن الاعتقاد بأن الإنسان إذا توفي يوم الجمعة فيعافى من عذاب القبر فهذا اعتقاد خطأ فلم يرد حديث يدل على ذلك ولكننا نستبشر بهذه الايام.





وأوضح امين الفتوى أن الأمر الآخر يستطيع الإنسان أن يدعو لأبيه المتوفى ويتصدق ويحج ويعتمر عنه ويصل رحمه التي لا توصل إلا به فهذا كله من باب البر بالمتوفى بعد الوفاة مع الدعاء والصدقة وتلاوة القرآن ووهب ثوابها للمتوفى وصلة الرحم، مستشهدا في ذلك بحديث عن أبي أُسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود.









هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر.. قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يوم الجمعة يوم مبارك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمس يومُ الجمعة؛ فيه خُلق آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» أخرجه مسلم وأحمد.









وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال حول ما يحدث للميت ليلة ويوم الجمعة، أنه وردت الآثار أن أرواح الموتى تتلاقى ليلة الجمعة، وأن الميت يشعر بزيارة أهله له، لافتًا إلى أن الموت ليس عدمًا وإنما انتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية.





وأكد أن الميت بانتقاله إلى الحياة البرزخية، ينتقل إلى حياة أرقى وأكثر إدراكًا لكل الموتى، مشيرًا إلى قوله تعالى: «لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22)» سورة ق.





ولفت أمين الفتوى إلى أن الإمامين البخاري ومسلم قد أخرجا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بقتلى بدر، فأُلقوا في قَلِيب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: «يَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإنَّي وَجَدت ما وعدني ربي حقًّا»، فقال له عمر رضى الله عنه: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «والَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ مَا أَنتُمْ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنهُم، وَلَكِنَّهُم لَا يَستَطِيعُونَ جَوابًا».



