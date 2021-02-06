جامعة حلوان في أسبوع.. ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي.. وتشارك في تنفيذ مشروع القمر الصناعي التعليمي للجامعات

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي





جامعة حلوان تشارك فى تنفيذ مشروع القمر الصناعي التعليمي للجامعات





لجنة من جامعة حلوان لحل مشكلات شارع حفني بعرب غنيم





















شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.









ومن هذه الاحداث انه وقع الاختيار على جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي، وذلك عقب توقيع عقد اتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم - جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية .





وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن شرارة البدء جاءت بعد توجيه دعوة من الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لرؤساء الجامعات المصرية، وأبدى الدكتور ماجد نجم – رئيس جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجامعة في هذ الاجتماع.





وتم في الاجتماع اختيار بعض الجامعات على رأسها جامعة حلوان وذلك بعدما تبين امتلاك جامعة حلوان للمقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة .













و نظمت وحدة الملكية الفكرية بجامعة حلوان ورشة عمل أون لاين بعنوان حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة ومحاضر الورشة.





وأوضح الدكتور ياسر جاد الله إلى أن الورشة قد هدفت إلي إكساب الحضور بعض المعارف الخاصة بكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية التي قد تنتج عن البحوث العلمية التي يقوموا بإعدادها، إذ ربما يتم الوصول لفكرة مبتكرة تتطلب حمايتها بموجب براءة اختراع أو تصميم صناعي أو حتي علامة تجارية تتطلب تسجيلها، كذلك تناولت الورشة كيف أن الجامعة تمتلك أصول ملكية فكرية غير ملموسة وغير مدرجة في ميزانيتها وقد يترتب على استغلالها اقتصاديا تحقيق عوائد اقتصادية عالية .

















و في إطار جهود جامعة حلوان في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتكليف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بتشكيل ورئاسة لجنة لبحث وحل مشكلة إمتداد شارع حفني أبو جبل بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان والتي تنضح بها المياه الجوفية وكذلك فحص ومعاينة مصدر المياه المسببة لذلك والبحث عن منبع تسريبها، وذلك في إطار التنسيق القوي والفعال بين جامعة حلوان ومعالي النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، وتضمنت اللجنة الدكتور أيمن موريس رئيس قسم الجيولوجيا، و الدكتور السيد مسعد أستاذ جيولوجيا المياه.