الأمم المتحدة تعلن رئيس حكومة ليبيا الجديدة وأسماء أعضاء المجلس الرئاسي

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي.





وأكدت الأمم المتحدة فوز موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعضوية المجلس الرئاسي الليبي.





وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي إن عبد الحميد دبيبه فاز برئاسة الحكومة الليبية المقبلة، و ذلك بعد تصويت ملتقى الحوار الليبي على القائمتين المترشحتين للجولة الأخيرة.





وأوضحت ويليامز خلال كلمتها أنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.





وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة كفاءات تمثل أطياف الشعب الليبي، داعية السلطة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات الليبية.





وتابعت ويليامز "تم الاتفاق على أول ميزانية موحدة منذ 2014 وهي قيد الإصدار من المجلس الرئاسي الحالي".



