برلماني عن تكريم العاملين بالقطاع الطبي: يحمل رسالة تخليد لأطباء مصر

قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم أجمع أشاد بالتجربة المصرية في مكافحة فيروس كورونا.









وتابع نجاتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"العاملين بالقطاع الصحى من أطباء وممرضات، وإداريين قدموا ومازال يقدمون تضحيات عظيمة لحماية المواطنيين خلال جائحة فيروس كورونا.









وعن قرار إصدار عملة لتكريم جميع العاملين بالقطاع الصحى بمصر، أكد نجاتي:" كان ضروريا تقدير تضحيات وكفاح العاملين بالقطاع الصحى بمصر بإصدار عملات خاصة بهم، لافتا إلى أن ذلك الأمر يحمل رسالة تخليد لأطباء مصر.