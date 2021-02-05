إمام مسجد السيدة نفيسة: التفريط بحقوق الأوطان تفريط في الهوية والكرامة

أكد الدكتور علي الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بالقاهرة أن التسامح والعفو من شيم وأخلاق الكبار ، كما لا يعرف سنة التغافل إلا الكبار قال (صلى الله عليه وسلم): "تجافوا عن ذنب السخي" .









وأوضح إمام السيدة نفيسة خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الفاشر العتيق بولاية شمال كردفان بدولة السودان الشقيقة بعنوان : "البناء الأخلاقي ودوره في بناء الأوطان"، أن أخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) حولت الكارهين له إلى محبين ، حتى انبهر الأعداء من سماحته (صلى الله عليه وسلم) فهو الذي قال (صلى الله عليه وسلم) : "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ، وكان لأخلاقه (صلى الله عليه وسلم) الأثر الكبير في إزالة العصبية التي كانت عند العرب ، والتي سيطرت عليهم أزمانا عديدة ، مبينًا أن مفهوم الوطن كبير جدًا لا تسعه المعاني ولا العبارات ، والتفريط بحقوق الأوطان تفريط في الهوية والذات والكرامة.









يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها ، وبحضور القيادات الدينية والدعوية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.









افتتحت وزارة الأوقاف عدد (28) مسجدا جديدا اليوم الجمعة ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة (847) مسجدا في سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد ، وقد وجهت قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، مؤكدين أن رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا.



