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ديني

إمام مسجد السيدة نفيسة: التفريط بحقوق الأوطان تفريط في الهوية والكرامة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:49 م
مام مسجد السيدة نفيسة
مام مسجد السيدة نفيسة
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محمود ضاحي
أكد الدكتور علي الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بالقاهرة أن التسامح والعفو من شيم وأخلاق الكبار ، كما لا يعرف سنة التغافل إلا الكبار قال (صلى الله عليه وسلم): "تجافوا عن ذنب السخي" .


وأوضح إمام السيدة نفيسة خلال خطبة الجمعة اليوم  من مسجد الفاشر العتيق بولاية شمال كردفان بدولة السودان الشقيقة بعنوان : "البناء الأخلاقي ودوره في بناء الأوطان"، أن أخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) حولت الكارهين له إلى محبين ، حتى انبهر الأعداء من سماحته (صلى الله عليه وسلم) فهو الذي قال (صلى الله عليه وسلم) : "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ، وكان لأخلاقه (صلى الله عليه وسلم) الأثر الكبير في إزالة العصبية التي كانت عند العرب ، والتي سيطرت عليهم أزمانا عديدة ، مبينًا أن مفهوم الوطن كبير جدًا لا تسعه المعاني ولا العبارات ، والتفريط بحقوق الأوطان تفريط في الهوية والذات والكرامة.


يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها ، وبحضور القيادات الدينية والدعوية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.


افتتحت وزارة الأوقاف  عدد (28) مسجدا جديدا اليوم الجمعة ، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة (847) مسجدا في سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد ، وقد وجهت قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، مؤكدين أن رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها ، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا ، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا.

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