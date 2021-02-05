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أخبار العالم

قرار تاريخي من الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية بفلسطين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:09 م
الجنائية الدولية
الجنائية الدولية تؤكد أن لها ولاية قضائية على أراضي فلسطين
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قسم الخارجي

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن المدعية العامة للمحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية‎.

ويمهد قرار المحكمة الجنائية الدولية الطريق للتحقيق بمزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال قضاة الجنائية الدولية إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وصوت الأعضاء بالأغلبية لصالح اعتبار اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين يمتد إلى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقي.

من جانبه، قال القيادي بحركة فتح حسين الشيخ إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضوًا، والنظر في الشكاوى التي ترفعها السلطة الفلسطينية هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم
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