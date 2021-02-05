فريق بدوري القسم الرابع يحقق إنجازا فريدا فى كأس مصر لأول مرة

نجح فريق لاڤيينا أحد أندية القسم الرابع منطقة بنى سويف فى تحقيق إنجاز فريد بعد صعوده لدور ال32 للبطولة الأقدم فى مصر كأس مصر ، كأول نادى قسم رابع فى تاريخ المسابقة يصعد لهذا الدور.









وجاء صعود الفريق بعد الفوز على فريق ملوى بملعبه بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم لاڤيينا فى الشوط الأول قبل أن يتعادل ملوى فى الدقيقة 90 وتألق فى ركلات الجزاء حارس المرمى كامينى الذى تصدى لثلاث ركلات ترجيح ليحسم صعود لافيينا.









وكان الجهاز الفني بقيادة كابتن عصام عيد قام باختيار قائمة اللقاء والتى تضم 21 لاعبا منهم حراس مرمى وضمت قائمة اللقاء كلا من:





حراسة المرمي

كاميني - احمد حجاج - محمد ربيع

خط الدفاع

احمد السكري - احمد طلحه - محمد كاستيلو - طه الشيخ - عمرو يحيي - عمر خالد

خط الوسط

قاسم ربيع - محمود مجاهد - وليد موهبه - ايهاب كامل - خالد خلف - سلطان السعدي

خط الهجوم

ايمن موكا - محمد عصام - ريجا - عبدالله عزب - طه عبدالحليم - هشام نيمار

وغاب عن المباراة خمسة لاعبين

هداف الفريق كيتو وعبدالستار بيبو وحسام عبد الباقى وعباس صابر للاصابة

وطارق فضل للإيقاف









جدير بالذكر أن غدا السبت ستقام قرعة دور ال32 بحضور مندوبى فريق لاڤيينا وائل حبيب المدير الرياضى وسامح الفيومى مدير المركز الاعلامى .