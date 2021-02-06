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توك شو

أستاذ علم الاجتماع تقدم روشتة للأزواج لمواجهة العنف الأسري

السبت 06/فبراير/2021 - 12:11 ص
عنف ضد المرأة
عنف ضد المرأة
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عادل نصار
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، عضو المجلس القومي للمرأة، أن الأزمة بين الأب والأم وحدوث الطلاق يكون الخاسر فيه   الأبناء، مشيرة إلى أن العنف الأسرى ظاهره عالميه وغير منظورة. 

وأضافت الغدادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة، أنه لا أحد يريد أن يكشف عن العنف الأسري في حالة حدوثه، تحت مبرر الحفاظ على الأسرة، وأن هذا الخلل يظهر لأننا لا نعرف معنى كلمة أسرة. 

وتابعت أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي للمرأة: عليك معرفة انك داخل حياة جديدة، وعليك تقبل الطرف الآخر بكل عيوبه.. للأسف يحدث صدام وصراع ثقافي واسري ومن الممكن أن يحدث اختلاف على ابسط الأشياء.. علينا الوصول لحل وسط يرضى الطرفين. 
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