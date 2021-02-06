بدون دموع.. طرق سحرية لتقطيع البصل

البصل من أهم المكونات الأساسية التي تدخل في إعداد الأطعمة بأنواعها، ولكن هناك بعض النقاط الهامة التي يجب الانتباه لها للتعامل مع البصل وتحضيره، وفيما يلي أهم أساسيات التعامل مع البصل بنصيحة من شيفات سفرة أميرة شنب ونجلاء الشرشابي.​

- يفضل وضع الفلفل الأسود على البصل بعد تقطيعه بأي شكل حتى لا تتغير رائحته وطعمه، لأنه من الخضروات التى يجب طهيها وإعدادها سريعا فور التقطيع حتى لا يفسد.

- عند الحاجة لإظهار قطع البصل في الوجبة المحضر بها:

يفضل تقطيعه بحجم كبير مناسب حتى لا يختفي خلال الطهي وهو صغير الحجم.

كما يجب عدم تحمير قطع البصل قبل الطهي بل يدخل ضمن المكونات بقطعه النيئة وهو ما يجعله ينضج مع الأكل دون أن يختفي بتسوية زائدة.

- أما في حاجة عدم إظهار البصل في الطعام يفضل فرمه تماما وهو ما يجعله يختفي عند التسوية مع الطعام ولا يظهر.

- يأتي البصل المقرمش من ضمن الأطعمة التي تحير البعض، حيث يجب الانتباه جيدا عند إعداده كي يكون حلقات مقرمشة وليست طرية حتى تزين بها الأطعمة، فينصح شيفات سفرة بتقطيع البصل لشرائح سميكة قليلا وخلطها مع الدقيق والنشا جيدا، ومن ثم تقلى في زيت ساخن غزير وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون وترفع وتصفى وتقدم مع الطعام.



وللتخلص من رائحة البصل في اليد بعد تقطيعه:

أولا يفضل شراء البصل الأبيض و ليس الأحمر؛ لأنه أقل وأخف في الرائحة وحرقة العين المسببة للدموع.

ثانيا: فرك اليدين إما بالقهوة أو قشور الليمون أو البرتقال للقضاء على الرائحة تمامًا.