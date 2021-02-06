ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك

السبت 06/فبراير/2021 - 12:49 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء أمس الجمعة، بوقوع هجوم مسلح على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في داقوق بمحافظة كركوك.

وقالت قناة "السومرية" العراقية إن  الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت القناة عن مصدر قوله إن اشتباكات اندلعت عقب وقوع الهجوم.

وجاء الهجوم بعد ساعات من الإعلان عن إحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.

ونقلت "السومرية" عن مصدر أمني، قوله إن "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر".

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

ضربة موجعة للاتحاد السكندري.. إصابة نجم الفريق برباط صليبي

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

عمر ربيع ياسين: الزمالك يعاقب جنش بـ 100 ألف جنيه

الصحة: 540 حالة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 48

دينا محسن: سَمُّوني ويزو على اسم اللانشون.. وكان اسمى ماما عضلات

استمرار إيجابية مسحة رباعي الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيه من السرطان بأيام.. نهاية أليمة لمسن ستيني بسبب فيروس كورونا

10 فوائد لتناول عيش الغراب

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل حلوى البروفيترول