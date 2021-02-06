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أخبار العالم

منصب وزاري لمرشح عربي.. نتنياهو يغازل عرب إسرائيل لدعمه في انتخابات الكنيست

السبت 06/فبراير/2021 - 09:33 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيعين مرشحا عربيا إسرائيليا مدرجا على قوائم حزب الليكود في منصب وزير تطوير المجتمع العربي؛ حال فوزه بالانتخابات التشريعية الجديدة المزمع إجراؤها في مارس المقبل. 

وقام "نتنياهو"، بحملة مؤخّرًا لجذب عرب إسرائيل، وزار مناطق ذات غالبية عربية، ووعد باستثمارات ومبادرات لمكافحة الجريمة واعتذر عن تصريحات سابقة قد تكون مسيئة.

وقال نتنياهو "أنا فخور بأنّ نائل الزعبي، المربي المحترم الذي كرّس سنين من حياته لتقدّم المجتمع العربي، انضمّ إلى قائمة" حزب الليكود اليميني، مشيرًا إلى أنّها "المرّة الأولى التي ينضمّ فيها مواطن إسرائيلي مسلم للّيكود". 

وأضاف "سأقوم بتعيين نائل الزعبي وزيرًا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي، فعلنا الكثير، ولدينا الكثير لنفعله، وسنفعل ذلك معا"، وسبق أن انتُخب العديد من العرب الدروز نوّابًا عن حزب الليكود.

وتزامن إعلان نتنياهو مع انشقاق القائمة العربية الموحدة (راعام) من القائمة المشتركة، وهو تحالف يضم أحزابا عربية حصد 15 مقعدا في الانتخابات الأخيرة في مارس 2020. 

وكان زعيم الحركة الإسلاميّة منصور عباس قد امتنع عن التصويت لحلّ البرلمان في ديسمبر، وهي خطوة فُسّرت على أنّها إشارة دعم لنتنياهو وابتعاد عن بقية أحزاب القائمة المشتركة.
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