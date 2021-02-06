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رياضة

بدون صبحي والسعيد.. بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام طلائع الجيش

السبت 06/فبراير/2021 - 10:40 ص
رمضان صبحي وعبد الله
رمضان صبحي وعبد الله السعيد
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محمد السعيد
يستضيف فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز على طلائع الجيش في مباراة اليوم، والعودة إلى المسار الصحيح.

ولم يتذوق بيراميدز طعم الفوز اخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل أمام سموحة والأهلي والإسماعيلي، وخسر أمام إنبي.

ويفقد بيراميدز لخدمات رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

في المقابل يطمح طلائع الجيش في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام بيراميدز، للابتعاد تماما عن مراكز الهبوط.

وحصد طلائع الجيش 7 نقاط من آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري، حيث فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، وتعادل مع المقاولون العرب.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.
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