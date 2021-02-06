هشام إسماعيل ضابط مباحث في مسلسل "ضد الكسر"

يقدم الفنان هشام إسماعيل دور ضابط مباحث خلال أحداث مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم ومن المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، تأليف عمرو الدالي، مدير التصوير أحمد عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج أحمد خالد.









وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرا من المال خلال أحداث المسلسل وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى.





والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، وهو من بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول.



