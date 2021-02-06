ضمن "حياة كريمة".. برلمانية تثمن تعاون وزارة الرياضة والبنوك لإقامة مراكز شباب ومدارس بالقرى

وصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير جميع قرى الريف المصري بانه واحد من اهم المشروعات القومية العملاقة فى عهد الرئيس السيسى معربة عن ثقتها التامة فى ان هذا المشروع سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف المصرى على مستوى الجمهورية.





وطالبت " إسماعيل " فى بيان اصدرته اليوم الحكومة بالاسراع فى تنفيذ هذا المشروع خاصة بعد تخصيص 500 مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التى تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط وهو تحد كبير وحقيقى امام الحكومة.





وثمنت الدكتور دينا أحمد إسماعيل توقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكولات تعاون مع بنوك "الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي (مصر)، القاهرة" لرعاية عدد من المشروعات الرياضية والشبابية وذلك بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر الذي لا يدخر جهدا في دعم المجتمع المصري على جميع الأصعدة لدعم التعاون وتوفير الدعم للأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بـ 34 مليون جنيه.





وأعربت عن ثقتها التامة فى قدرة البنوك الوطنية توفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة انطلاقًا من الدور الرائد لها في مجال المسئولية المجتمعية.





وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بحرص البنوك الأربعة على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.



