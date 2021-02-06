ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. فض سرادق "عزاء" وغلق قاعة أفراح وتغريم ١٤ مواطنا بالشرقية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:56 ص
فض سرادق العزاء
فض سرادق العزاء
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المواقف العمومية لمتابعه التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، وأسفرت الحمله عن تغريم ١٤ مواطنا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية فضلا عن غلق كافتريا مخالفه للإجراءات الاحترازية بمنطقه فلل الجامعه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


أقرأ ايضا:

إدارة الثقافة الصحية بالشرقية تواصل الحملات التوعوية لمواجهة كورونا


كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بغلق وتشميع قاعة للإحتفالات بالمدينه وذلك لمخالفتها الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء إنعقاد حفل توزيع جوائز  بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفضت رئاسة مركز ومدينة ههيا سرادق عزاء بناحية قرية العواسجة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


علي جانب أخر كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، وبالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة تفتيشية علي المنشأت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة وتفتيش مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس يعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس.


وأشار "مسعود" الي ان اللجنة ضبطت ٤١٣١ (كبسولة/عبوة/وحدة/سرنجة/زجاجة)، لأدوية ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير فى مكان غير مرخص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المركز بكامل محتوياته، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم ١٠٨٢ جنح لسنه ٢٠٢١ بمركز الشرطة بفاقوس.


وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، والصيدلة، وفريق التموين، وحماية المستهلك، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا..فض سرادقات الأفراح والعزاء بعدد من مراكز الشرقية

إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 17 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء وتشميع كافتيريات مخالفة بـ الشرقية

فض سرادقي عزاء لمنع تجمعات المواطنين بالشرقية

فض حفل زفاف ومصادرة 5 شيش من مقهي مخالف وغلق مستشفى بدون ترخيص بالشرقية

لمواجهة كورونا.. فض سرادقات الأفراح ومصادرة 20 شيشة وتغريم 14 مواطنا بالشرقية

ترشيحاتنا

أنباء سارة من الصحة العالمية عن التلقيح ضد كورونا

في اليوم العالمي لرفضه.. ماذا قال شيخ الأزهر عن ختان الإناث؟

رجل يفتح النار على جيرانه بسبب شعوره بالبرد .. تفاصيل

منى ممدوح تستعرض رشاقتها بالجيم في أحدث ظهور لها على إنستجرام

فى عيد ميلاد ناهد يسري الـ72.. الأفلام متنفعش من غير بوس

في اليوم العالمي له.. تعرف على أضرار ختان الإناث بعد الزواج وقبله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء