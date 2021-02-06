لمواجهة كورونا.. فض سرادق "عزاء" وغلق قاعة أفراح وتغريم ١٤ مواطنا بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المواقف العمومية لمتابعه التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، وأسفرت الحمله عن تغريم ١٤ مواطنا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية فضلا عن غلق كافتريا مخالفه للإجراءات الاحترازية بمنطقه فلل الجامعه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بغلق وتشميع قاعة للإحتفالات بالمدينه وذلك لمخالفتها الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء إنعقاد حفل توزيع جوائز بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفضت رئاسة مركز ومدينة ههيا سرادق عزاء بناحية قرية العواسجة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





علي جانب أخر كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، وبالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة تفتيشية علي المنشأت الطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة وتفتيش مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس يعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس.





وأشار "مسعود" الي ان اللجنة ضبطت ٤١٣١ (كبسولة/عبوة/وحدة/سرنجة/زجاجة)، لأدوية ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير فى مكان غير مرخص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المركز بكامل محتوياته، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم ١٠٨٢ جنح لسنه ٢٠٢١ بمركز الشرطة بفاقوس.





وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، والصيدلة، وفريق التموين، وحماية المستهلك، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.