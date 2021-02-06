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حوادث

قبل طرحها للبيع.. ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالغربية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمى، داخل مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.


كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 4 أطنان و300 كيلو ملح طعام، معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص"  بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.
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