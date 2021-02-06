ننشر تفاصيل صرف حافز إضافي للمعلمين والإداريين

قررت وزارة التربية والتعليم، صرف حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.





وأكدت الوزارة ان صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين، يتم خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.





وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن حجم الزيادة المقررة للمعلمين شهريا والخاصة ببند مكافأة الامتحانات الإضافية





حيث اعلنت الوزارة انه سوف يتم منح كبير المعلمين 155 جنيها شهريا، والمعلم الخبير 140 جنيه ، والمعلم الأول (أ) 120 جنيه ، والمعلم الاول 85 جنيه ، والمعلم المساعد 65 جنيه.





وقالت وزارة التربية والتعليم انه بالنسبة للإداريين فالموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 جنيه شهريا، والدرجة العالية 140 جنيه ، والمدير العام 120 جنيه ، والدرجة الاولى 85 جنيه ، والثانية 65 جنيه ، والدرجة الثالثة 55 جنيه ، والدرجة الرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا





كما سيتم صرف مبلغ 250 جنيه كحافز إدارة لكل مدير مدرسة ، و150 لوكيل المدرسة.





وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الزيادة المالية المعلن عنها من فخامة الرئيس واللتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقر للمعلمين، استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب معلمين مصر عبر تطبيق واتس اب : سوف تصرف

الزيادات المالية الجديدة للعلمين من فبراير ٢٠٢١





وأضاف وزير التربية والتعليم: كذلك سوف تصرف مكافاة يناير ٢٠٢١ معها باذن الله.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوصول لهذا الإنجاز جاء بعد عمل ضخم ، والمعلمون يستحقون المزيد





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه أول خطوة من خطوات اصلاح أحوال المنظومة التعليمية للمعلمين





ومن جانبها.. بدأت الإدارات التعليمية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية مخاطبة المدارس للإعلان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة ‏عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021



