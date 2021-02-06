لا تخافوا ولكن احذروا.. رسالة جديدة من بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي

وجه نادي بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، رسالة جديدة على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.





ونشر بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لنجوم الفريق، وكتب "لا تخافوا ولكن احذروا".



