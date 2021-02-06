لا تخافوا ولكن احذروا.. رسالة جديدة من بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي

وجه نادي بايرن ميونخ قبل مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، رسالة جديدة على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.
ونشر بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لنجوم الفريق، وكتب "لا تخافوا ولكن احذروا".
ويدير مباراة الأهلي وبايرن ميونخ طاقم تحكيم إماراتي يتكون من محمد عبد الله ويعاونه محمد الحمادي وحسين المهري، بينما ستكون البرازيلية إيفا باتيستا حكما رابعا.
واختار الفيفا الثنائي خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر لإدارة تقنية الفيديو.
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أول أمس الخميس.
وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".