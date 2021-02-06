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رياضة

نادي لافيينا: سعداء بمواجهة الإسماعيلي فى دور الـ32 لكأس مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 02:23 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

حسمت قرعة دور ال32 لمسابقة كأس مصر المواجهة القادمة لنادى لاڤيينا والتى سيحل فيها ضيفا على فريق الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية فى موعد لم يتم تحديدة حتى الآن 
من جانبة أكد وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا عن سعادته بمواجهة فريق جماهيرى وياتى بعد الأهلى والزمالك فى الجماهيرية والمتابعة وهو ما تمنيته قبل القرعة مواجهة الأهلى أو الزمالك أو الاسماعيلى لان مواجهة الثلاثى لها مذاق خاص ومتابعة كبيرة لدى اكبر شريحة من جماهير الكرة فى مصر 
واضاف اتمنى أن يعبر لاعبوا لاڤيينا عن إمكانياتهم الحقيقة امام الدراويش ونقدم للكرة المصرية شهادة اعتماد لفريق ولد عملاقآ وهى فرصة كبيرة للجهاز الفني بقيادة عصام عيد بالتعبير عن فكرة أمام فريق قوى خاصة أن نفس اسلوب لاڤيينا فى اللعب هو ما يتبعه الاسماعيلى فى الكرة الممتعة والإبداع داخل المستطيل الأخضر.
 وقد قام  محمود الاسيوطى رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا بالاتصال بالجهاز الفني عقب القرعة مباشرة وأعلن عن سعادته بمواجهة الاسماعيلى مؤكدًا كامل ثقة مجلس الإدارة فى اللاعبين والجهاز الفني وان مباراة الاسماعيلى قد تكون بداية لميلاد اسماء جديدة سيتم تقديمها للكرة المصرية من خلال نادى لاڤيينا
واختتم حبيب تصريحاته سنقوم بعقد جلسات مع اللاعبين قبل اللقاء للتعامل النفسى خاصة أن أغلبهم لم يواجة أندية من الدورى الممتاز ونتمنى مساندة جماهير الصعيد عامة وبنى سويف خاصة لنا فى هذا اللقاء الهام.
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