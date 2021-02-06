دورات تدريبية بالتعاون بين جامعة مطروح ووزارة الأوقاف

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ، استمرار التعاون بين جامعة مطروح ووزارة الأوقاف ا نطلاقًا من أهمية التعاون للفرد وبما يعود بالنفع على المجتمع ككل.









وأضاف أن الجامعة تحرص على تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة مطروح وزارة الأوقاف والذى وقعة الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، لتحقيق أقصى استفادة من هذا لتدريب الأئمة والواعظات في مختلف المجالات.





وأوضح أنه تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع" للأئمة في الفترة من الأول وحتى الثالث من فبراير الجاري، لافتا إلى حرص الجامعة على التعاون المثمر بين الجانبين من خلال التدريب في مجالات اللغة العربية وآدابها، ودورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورة في المهارات الإعلامية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، حيث وصل عدد الأبحاث العلمية بقاعدة Web of Sciene لـ 94 بحثًا علميًا، 77 بحثًا علميًا بقاعدة Scopus، متوجهًا بالشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في المُضي بالجامعة قدمًا من خلال زيادة عدد الأبحاث العلمية المفهرسة المنشورة دوليًا.





وقال النجار إن هناك زيادة في عدد المجلات العلمية بكليات الجامعة، مضيفًا أن الجامعة لا تألُ جهدًا في تشجيع البحث العلمي من خلال انتهاج إستراتيجية واضحة في هذا المجال، مؤكدًا أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات.





من ناحية أخرى وافق مجلس جامعة مطروح على منح درجة الدبلوم بكلية التربية لأربعة طلاب (فصل معاكس) الخريف 2019، ومنح درجة الدبلوم لخمسة طلاب تخلفات فصل الخريف 2019، ومنح درجة الدبلوم لثمانية وثلاثين طالبًا وطالبة فصل الربيع 2020، ومنح طالبة درجة الدبلوم خاص تخصص الصحة النفسية فصل الربيع 2020، ومنح ثلاثة طلاب درجة الدبلوم لطلاب التخلفات فصل الربيع 2020.



