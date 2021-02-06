هاني شاكر ومدحت صالح والحجار وكارول سماحة وجنات يحتفلون بعيد الحب في الأوبرا

برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة حفلات بمناسبة "عيد الحب"؛ على مدار خمس ليالٍ متتالية، بمشاركة ١٥ مطربا وموسيقيا من مصر والوطن العربي.





وقال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، إن سلسلة حفلات عيد الحب تبدأ فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير، وتستمر حتى الاثنين 15 فبراير على المسرح الكبير، ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون.





وأوضحت الفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، أن سلسلة حفلات عيد الحب تبدأ في الثامنة مساء الخميس 11 فبراير بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة ، احمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار.





وأضافت أن الليلة الثانية تقام مساء الجمعة 12 فبراير يقام حفل بمشاركة المطربة المغربية جنات، المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح .





أما الحفل الثالث، فيقام مساء السبت 13 فبراير، وتشدو مى فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة يليها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر.





والليلة الرابعة تقام مساء الأحد 14 فبراير، ويحييها أمير الغناء العربى هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فاصلا لكل من النجم أحمد سعد والمطربة أيات فاروق.





وتختتم سلسلة الحفلات مساء الاثنين 15 فبراير حيث يقدم المطرب الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي كوكبة من اعماله الخاصة الى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبد الغني وعازف الاكورديون وائل النجار.