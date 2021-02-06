مصرع سيدتين وإصابة 11 آخرين في حادثي مرور بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 11 آخرين في حادثي مرور بالمنيا ، حيث أصيب 5 أشخاص بقرية البهنسا بمدينة بنى مزار ، فى حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوى الغربى ، نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر ، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وحرر محضر عن الواقعة كما أصيب 6 أشخاص آخرين. انقلاب





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تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا ، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية ، بإشارة من غرفة عمليات النجدة ، بإنقلاب سيارة رقم 6238 " ق د ص " ملاكى " تمناية " بطريق الصعيد الصحراوى الغربى ، أمام قرية البهنسا بمركز بنى مزار نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر.





وتسبب الحادث فى إصابة 5 أشخاص وهم " محمد. م. أ 47 سنة موظف، وزنوبة . م. أ ، 45 سنة لا تعمل وسيد. م ا 40 سنة أمين شرطة وفارس . ا. َ 15 سنة طالب وعلى. م. أ 42 سنة رقيب شرطة " ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقى العلاج ، وحرر محضر بالواقعة .



