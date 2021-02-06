بـ الجلد.. درة تتألق في أحدث ظهور لها برفقة كلبها

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها برفقة كلبها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مختلفة ولافته تبرز جمالها.





وتألقت درة ، بارتدائها بلوفر بسيط وناعم باللون البني الفاتح وهو ما ابرز جمالها ورشاقتها، وارتدت معه بنطالا من الجلد باللون البني الذى يكشف جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على الألوان الترابية اللامعة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها.





واكتفت بالظهور بإطلالتها اللافته والجذابة دون وضع اكسسوارات.