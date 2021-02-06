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اقتصاد

استقرار الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 796 جنيها

السبت 06/فبراير/2021 - 04:34 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا علي مدار يومين في ختام تعاملات اليوم السبت وأمس الجمعة، علي مستوي أعيرة الذهب المختلفة.

وسجل الجرام  عيار 14 الأدني فئة 531 جنيها .

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب 796 جنيها بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة 910 جنيهات

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 682 جنيها .

ووصل سعر الجنيه الذهب  6368 جنيها  أوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيها وكيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وتتغير أسعار الذهب، في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه
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