ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يعلن خضوع راموس لعملية جراحية

السبت 06/فبراير/2021 - 05:15 م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي ريال مدريد خضوع سيرجيو راموس مدافع الفريق لعملية جراحية في الركبة، اليوم السبت.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عقب موقعه الرسمي،أن راموس خضع  لعملية جراحية اليوم السبت، في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى. 

وأضاف بيان ريال مدريد، أن سيرجيو راموس  سيبدأ برنامجه التأهيلي في غضون أيام قليلة.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب راموس عن الملاعب، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن قائد الميرنجي سيغيب لمدة شهر ونصف.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك: مهاب أشرف خضع لـ عملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي

ريال مدريد يستهدف صدارة الليجا أمام سيلتا فيجو.. الليلة

رسميا.. برشلونة يعلن غياب كوتينيو 3 أشهر

راموس يضع شرطا وحيدا لتجديد تعاقده مع ريال مدريد

راموس وميسي يقتربان من الانتقال لـ باريس سان جيرمان.. ورد صادم من ريال مدريد

تقارير: سيرجيو راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

أصدرا 30 ترخيص بناء مخالف.. حكم نهائى للإدارية العليا بمعاقبة مسؤولين بالمحليات

الصلح خير..بايدن يغازل القادة الأفارقة.. وحقيقة تدخله لصالح مصر في سد النهضة

تاريخ جديد.. الأهلي يتخطى ليفربول ومانشستر يونايتد ويطارد أرقام الريال والبارسا في مونديال الأندية

أخبار الرياضة| انتهاء أزمة طائرة بايرن ميونخ.. وموسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي

بينهم عروسان.. مصرع 11 شخصا فى حادث تصادم على طريق الكريمات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها