ريال مدريد يعلن خضوع راموس لعملية جراحية





وذكر نادي ريال مدريد في بيان عقب موقعه الرسمي،أن راموس خضع لعملية جراحية اليوم السبت، في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى.





وأضاف بيان ريال مدريد، أن سيرجيو راموس سيبدأ برنامجه التأهيلي في غضون أيام قليلة.





ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب راموس عن الملاعب، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن قائد الميرنجي سيغيب لمدة شهر ونصف.





يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.

أعلن نادي ريال مدريد خضوع سيرجيو راموس مدافع الفريق لعملية جراحية في الركبة، اليوم السبت.