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حوادث

بالأسماء .. وفاة 11 شخصا بينهم عروسان بطريق الكريمات

السبت 06/فبراير/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شهد طريق الكريمات ببني سويف حادث مروري أسفر عن مصرع 11 شخصا بينهم عروسان قبل حفل زفافهما بـ24 ساعة، فيما نجا من الحادث 3 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة.

 تلقت قوات الأمن المكلفة بخدمة الطريق إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات ببني سويف. 

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تبين مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس جنوب المنيا بينما أنقذت العناية الإلهية طفلين والضحايا هم على وريدى 32سنه وشروق محمود 24 سنه ومحسن علوان 24 سنه وروبي أحمد 30 سنه واحمد علوان  35 سنه ودعاء عبد الستار 36سنه ومحمد فتحى 43 سنه وحبيبه محمد  8سنوات  واسلام محمود 22 سنه ومصطفى محمود 12 سنه وإسراء محمود 8سنوات والطفلة نوران محمد  سنه واحدة. 

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم نقل الجثث للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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