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محافظات

تطعيم أطباء مستشفيات الصدر والحميات بالقليوبية بلقاح كورونا.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
واصلت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة.


وياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم البدء بالأطقم الطبية بمستشفات العزل والمخصصة فقط لحالات كورونا والتى من بينها مستشفى قها فقط بالمرحلة الأولى بالقليوبية.

من جانبه أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بنطاق قرى مركز ومدينة شبين القناطر لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير القرى المصرية شملت مشروعات إقامة مدارس ومشروعات خدمية وكباري وتبطين ترع.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، توسعات مدرسة القشيش الإعدادية المشتركة وأكد على ضرورة الانتهاء من كافة التوسعات والتجهيزات بالمدارس للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، كما شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتوسع بالمدارس والصيانة المستمرة والدائمة للمدارس.

وتفقد محافظ القليوبية مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة الجديدة بالسلمانية الجاهزة  للتسليم كما تفقد التوسعات بمدرسة مجمع الأحراز الابتدائية المشتركة.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بقطاع التعليم ضمن مبادرة تطوير الريف المصري، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، من أولى أولويات الدولة، والتي تعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم، ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب، والتوسع في إنشاء مدارس جديدة، والاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ القليوبية مشروعات المبادرة حيث أجرى جولة بقرية كفر شبين لزيارة مشروع الكوبري العلوي للمشاة بالقرية والوحدة المحلية بكفر شبين.

وفي طحانوب، تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي، الذي تم الانتهاء منه، بالإضافة إلى تطويرمكتب بريد كفر طحا.
تطعيم أطباء مستشفيات الصدر والحميات بالقليوبية بلقاح كورونا.. صور
تطعيم أطباء مستشفيات الصدر والحميات بالقليوبية بلقاح كورونا.. صور
تطعيم أطباء مستشفيات الصدر والحميات بالقليوبية بلقاح كورونا.. صور
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