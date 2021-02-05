محافظ القليوبية : تحصيل مليار و246 مليون جنيه من مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.









وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 4 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين 222116 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و246 مليونا و385 ألف جنيه.





من ناحية اخرى استعرض عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية حياة كريمة ، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير وتنمية (1500) قرية ريفية كمرحلة أولى على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري وتوفير فرص عمل للشباب.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان لكل القطاعات ومديريات الخدمات والإدارات المعنيه بمبادرة حياة كريمة بحضور اللواء المهندس محمد الكيلاني رئيس الجهاز المركزي لتعمير القاهرة الكبرى وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ وجميع القيادات التنفيذية ومديري مديريات الخدمات.





وقال المحافظ انه عدد القرى ضمن المبادرة بشبين القناطر يبلغ 36 قرية و148 عزبة وتابعا، ويشمل التطوير كافة القطاعات الخدمية، لاسيما في قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.





وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري، وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، فضلا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أهمية ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الحيوية ذات الأهمية القصوى للمواطنين كالصرف الصحي والمياه والكهرباء والصحة والتعليم.





ووجه المحافظ بعمل غرفة عمليات دائمة بالمحافظة تضم كل القيادات التنفيذية مع فريق العمل من كافة القطاعات للتنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) بالسرعة والدقة المطلوبة ، والتي تستهدف في المقام الأول خدمة ورضا المواطن.