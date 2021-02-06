محامي ترامب يوضح آليات دفاعه عن الرئيس السابق خلال محاكمة العزل

أعلن بروس كاستور، عضو فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ، أنه سيستخدم مقاطع الفيديو التي تحتوي على تصريحات لنواب ديمقراطيين في الدفاع عن ترامب.





وقال كاستور لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه سيستخدم تصريحات الديمقراطيين في مرافعته للدفاع عن ترامب خلال محاكمة العزل الأسبوع المقبل.





وأضاف: "إذا كانت عيني حمراء قليلًا، فذلك لأنني كنت أشاهد الكثير من مقاطع الفيديو".





وأشار كاستور إلى أن هناك الكثير من مقاطع الفيديو تخص النواب الديمقراطيين وهم يقومون بالتحريض على أعمال الشغب خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد.





وأكد كاستور أن الديمقراطيين يستخدمون بالفعل الخطاب التحريضي، فيما يخص أعمال الشغب التي وقعت في عدد من الولايات الأمريكية، خلال الفترة الأخيرة من حكم ترامب.