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قد تحدث معجزة ويفوز الاهلي.. أحمد موسى: طائرة بايرن ميونخ فكرتني بأتوبيس الزمالك

السبت 06/فبراير/2021 - 08:19 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى،  النادي الأهلى على فوزه في مباراته الاولى امام الدحيل والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية وملاقاة نادي بايرن ميونخ بطل أوروبا. 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي هزم بايرن ميونخ في عام 1977 بهدفين لهدف".

وتابع موسى :" من الوارد ان يهزم النادي الاهلي نادي بايرن ميونخ في كاس العالم للاندية وكل شيء وارد في كرة القدم".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  قد تحدث معجزة ويفوز الأهلي على بايرن ميونخ وقد يكون بايرن مش في يومه"،مضيفا:" طائرة بايرن تأخرت وفكروني بأتوبيس الزمالك، ولكن الطائرة وصلت الدوحة من ساعتين".

واضاف:"  لاعبي البايرن يمتلكون قدرات مهارية وفنية وبدينة مرتفعة للغاية وبسم الله ما شاء الله عليهم، ودول بيهاجموا بـ 5 لاعيبة ".

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.

وأضاف بيبو للاعبين:" مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة رسمية ونصف نهائي مونديال العالم للاندية لا تتكرر كثيرًا..وقد لا يعيشها جيلكم من جديد..لعبنا هنا في مونديال العالم خمس مرات ولم نواجه بطل أوروبا في المربع الذهبي".
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