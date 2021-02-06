عاش يا عالمي .. أول رد فعل من مصطفى محمد بعد تسجيله ثاني أهدافه في الدوري التركي .. شاهد

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

عاش ياعالمى - الف مبروك - هتكسر الدنيا انشاء الله

و سجل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي هدفا رائعا في مرمى فنربخشه في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.





جاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعدما راوغ مدافع فنربخشة وسدد كرة قوية سكنت شباك فنربخشه بنجاح.