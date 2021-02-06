اقتصاد الصين| كبريات شركات الإنترنت تحقق 198 مليار دولار إيرادات في 2020

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ونمت الأرباح التشغيلية لصناعة الإنترنت بواقع 13.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 118.7 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث والتطوير 78.8 مليار يوان، بزيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع عام 2019.

سجّلت كبريات شركات الإنترنت الصينية نموا في إيرادات أعمالها بنسبة 12.5 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2020، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في تقرير نقلته وكالة الأنباء الرسمية " شينخوا"أن كبرى شركات الإنترنت الصينية سجلت عائدات بلغ إجماليها 1.28 تريليون يوان (حوالي 198 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.وتغطي إحصاءات الوزارة الشركات التي بلغت إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت أكثر من 5 ملايين يوان خلال العام السابق.