مصر تنظم بطولة "كأس الفراعنة" الدولية لجمباز الأيروبيك في أبريل

ينظم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 8 وحتى 10 ابريل المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.





وتلقى اتحاد الجمباز موافقة 10 دول حتي الآن على المشاركة في البطولة الدولية وسيكون باب التسجيل مفتوحًا حتى مطلع شهر إبريل المقبل حيث من المتوقع مشاركة ما لا يقل عن 15 دولة، وبعدد يتجاوز حوالي 400 لاعب ولاعبة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر باتت وجهة لاستقبال الأحداث والبطولات الرياضية الدولية الكبرى بفضل ما تمتلكه من مقومات وخبرات تنظيمية، ولاسيما مع النجاحات التي تحققها مصر في ملفات تنظيم البطولات، والتي كان أخرها بطولة العالم لكرة اليد في الفترة 13-31 يناير الماضى بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.





وتابع الوزير أنه سيتم التنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة، ومتابعة كل التفاصيل اللوجستية والإدارية والتنظيمية في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية في تحقيق النجاح في استضافة البطولات الرياضية على كافة الأصعدة.





وأكد ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة، مشيرًا أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية، وتعد فرصه ذهبيه للاعبى ولاعبات أندية مصر للمشاركة والاحتكاك فى منافسة دولية.





وأوضح رئيس اتحاد الجمباز أن البطولة ستشهد طفرة في عدد المشاركين من مختلف الدول بشكل يفوق النسخة الأولى منها التي أقيمت بمدينة الغردقة عام 2019 بمشاركة ١٨٠ لاعبا ولاعبة من 8 دول.