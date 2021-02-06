نواجه مع بعض.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ المصريين بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إن مشكلة الزيادة السكانية لا ينتبه لها أحد.





وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يا تري المصريين منتبهين لمشكلة النمو السكاني ولا لأ»، مشيرا: «هل المواطن وهو بيخلف 4 ولاد كان عارف هيأكلهم ولا هيصرف عليهم منين».





وأوضح: «المطلوب إننا نواجه مشاكل مصر مع بعض ولا كل واحد لواحده»، متابعا: «مشكلة الزيادة السكانية كانت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والسادات ومبارك، وما زالت موجودة».



