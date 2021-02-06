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توك شو

نواجه مع بعض.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ المصريين بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 11:03 م
السيسي
السيسي
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محمد القاضي
قال الرئيس السيسي، إن مشكلة الزيادة السكانية لا ينتبه لها أحد.

وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يا تري المصريين منتبهين لمشكلة النمو السكاني ولا لأ»، مشيرا: «هل المواطن وهو بيخلف 4 ولاد كان عارف هيأكلهم ولا هيصرف عليهم منين».

وأوضح: «المطلوب إننا نواجه مشاكل مصر مع بعض ولا كل واحد لواحده»، متابعا: «مشكلة الزيادة السكانية كانت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والسادات ومبارك، وما زالت موجودة».

وأشار: «يجب أن نحافظ علي استقرار المجتمع»، مؤكدا: «إحنا مع بعض نستطيع، أن نواجه المشكلة».
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