شعبة السيارات: تعديلات قانون المرور لا تؤثر على حركة البيع

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن تعديلات قانون المرور لا تؤثر على حركة بيع السيارات .





وأضاف علاء السبع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب تطبيق حملات توعية للتعريف بتعديلات قانون المرور والغرامات المطبقة على المخالفين، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الحركة المرورية في ظل منظومة النقل الحديثة في مصر ".





وتابع علاء السبع:" نصف زحمة مصر بسبب عدم التزام المواطنين بالحارة المرورية ، ولابد من توعية ا لمواطنين لمنع تجاوز السرعات المقررة، وعلينا مواجهة السير عكس الاتجاه بأشد العقوبات".





ومن جانبه قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن حوادث الطرق انخفضت في مصر بنسبة كبيرة نتيجة شبكة الطرق الجديدة ومنظومة النقل الذكية.





وأضاف مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدم صعود سيارات النقل على الدائري طوال اليوم ساهم في تقليل عدد حوادث الطرق ".





ولفت مدحت قريطم:" وزارة الداخلية تجري تحاليل المخدرات للسائقين مما ساهم في انخفاض معدل حوادث الطرق ".



