ألسن عين شمس تعلن عن موعد عقد الامتحان التكميلي لطلاب الفرقة الأولى

ونوهت الكلية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان الامتحان يكون في احدي اللغات الأجنبية (الفرنسية - الايطالية - الاسبانية - الألمانية).

وفي سياق آخر استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدا روسيا من جامعة نابيرجنى تشيلنى برئاسة رئيس الجامعة جالياكبيروفا ألفينور، بحضور الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، وبمشاركة د.شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون والأكاديمي، بهدف بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وخلال كلمتها أشارت د. سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أن جامعة عين شمس تشهد نقله نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية وإستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية؛ بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتى الليسانس/الماجيستير والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.





استعرضت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الخطوات التى إتخذتها الكلية خلال فترة الموجة الأولى و الثانية لتداعيات فيروس كورونا المستجد covid19 تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تطوير القاعات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب الانتهاء من تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة الإلكترونية، مما مهد الطريق خلال العام الدراسي الحالي لاستخدام آلية التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج مقررات إلكترونية ووضع بنوك للأسئلة؛ لتصل نسبة التعليم عن بعد ٥٠% ووجها لوجه ٥٠% خلال الفصل الدراسي الجاري، كذلك استطاعت الكلية أن تنتهى من إنشاء منصتها الإلكترونية و تضم قرابة ١٢ ألف طالب.





وأوضحت أنه بالفعل تم تطوير البنية التحتية لمواكبة تطورات الوضع الراهن لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد والعمل على تحويل المحنة إلى عوامل مساعدة لتطوير العملية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية.