في كل التخصصات واللغات.. ألسن عين شمس تطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، عن بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لجموع الباحثين فى كل التخصصات بمختلف اللغات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية وإشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني توما مديرة وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة.









وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن أن الخدمة المقدمة من وحدة رفاعة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تشمل التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معا، وتجرى عملية التدقيق والتحرير اللغوى على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة والترجمة بالكلية.





وأوضحت أنه على من يرغب في الحصول على الخدمة التقدم الى وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة أو إرساله عبر البريد الإلكترونى للوحدة: [email protected]



