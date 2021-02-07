ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع شوقي عبد المنعم بالمعادي يشكون من وجود مخازن مواد قابلة للانفجار

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
أرسل القارئ حمزة مدحت شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من وجود بعض الجراجات وتخزين مواد قابلة للاشتعال بها.


قال حمزة مدحت في شكواه: "سكان شارع شوقي عبد المنعم تقسيم اللاسلكي المعادي  شارع شوقي عبد المنعم، يعانون من استخدام الجراجات الخاصة للسيارات في تخزين مواد قابلة للانفجار من أنابيب غاز وفريون والعديد من التعديات في منطقة اللاسلكي". 


وأضاف أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى للمسئولين في رئاسة حي البساتين ولكن لا حياة لمن تنادي، مطالبا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان دوران شبرا يشكون من الزحام الشديد بسبب الباعة الجائلين والتكاتك

سكان شارع بولاق الجديد يشكون انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع عبد الحميد الديب بشبرا مصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان إبراهيم ناجي بـ شبرا مصر يستغيثون بالحي من مقهى متنقل

مواطن يشكو متضررا من وجود سوق خضار بجوار منزله

تسبب رعبا للأطفال.. أهالي روض الفرج يستغيثون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

جالاتا سراي لـ صدى البلد: تألق مصطفى محمد قد يدفعنا لشرائه قبل نهاية الموسم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

كروجر: الفرص متساوية بين الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

جمال الحاجي يكشف حظوظ الأهلي أمام بايرن ميونيخ فى المونديال

سبب اعتذار شريف منير عن المشاركة في الجزء الثاني من المال والبنون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها