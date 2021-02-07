%18.2 زيادة في عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL خلال يونية 2019

أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم الأحد المــوافق7 / 2/ 2021 النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2018 / 2019 وكان من أهـم مؤشراتهـا مـا يلي:





العدد بالمليون





أولًا: خدمات الانترنت والهاتف المحمول:





6.9

5.8





- بلـغ عــدد مشتركــــــــــي الانترنــــــــــت عـــن طــــريق ADSL 6.9 مليــــــــون مشترك فــــي يونيه 2019 مقــابــــــل 5.8 مليــون مشترك في يونية 2018 بنسبة زيادة قدرها 18.2 ٪.





- بلغ عــدد مستخدمــــــي الانترنــــــت عـن طــريق الهاتــــف المحمـــــول 36.5 مليــــــــون مستخــدم فـــــي يونية 2019 مقـابــل 32.8مليــــون مستخدم فــي يونيه 2018 بنسبة زيـادة قدرها 11.1 ٪.





- بلغ عــدد مستخدمـــي الانترنــــــت عـن طــريق USB Modem 2.9 مليــون مستخدم فــي يونية 2019 مقابل 3.5 مليون مستخدم في يونية 2018 بنسبة انخفاض قدرها 17.0 ٪.





- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 94.0 مليون خط في يونية 2019 مقابل 95.7 مليون خـط في يونية 2018بنسبة انخفاض قدرها 1.8 ٪.









ثانيًا:

احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية :





السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها





- بلـغ عــدد السنترلات 1550 سنترال عـام 2018 / 2019 مقــابل 1560 سنترال عام 2017 / 2018بنسبة انخفاض قدرها 0.6 ٪ .





- بلغت حمولــة السنترالات 21.6 مليون خط عـام 2018 / 2019 مقابــل 19.1 مليون خط عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 12.9 ٪.





- بلغ عدد الخطوط الشغالــة 9.7 مليـون خط عـام 2018 / 2019 مقابل 8.7 مليون خط عـام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3 ٪.









توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:









ـ بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 114.0 ألـف خـط عــام 2018 / 2019مقابـل 118.3ألـف خـط عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 ٪.





ـ بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 514.6 ألف خط عــام 2018/2019مقابل 531.8 ألف خـط عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.2 ٪.





ـ بلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6.4 مليـــون خـط عــام 2018/2019مقــابل6.2 مليون خط عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.





ـ بلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 275 خط عام 2018 / 2019مقابل 259 خط عــام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪.