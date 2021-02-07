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اقتصاد

%18.2 زيادة في عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL خلال يونية 2019

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
 أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم الأحد المــوافق7  /  2/ 2021   النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2018 / 2019 وكان من أهـم مؤشراتهـا  مـا يلي:

العدد بالمليون

 
أولًا: خدمات الانترنت والهاتف المحمول:                         

6.9
 
5.8

 
- بلـغ عــدد مشتركــــــــــي الانترنــــــــــت عـــن طــــريق ADSL 6.9 مليــــــــون مشترك فــــي يونيه 2019 مقــابــــــل 5.8 مليــون مشترك في يونية 2018 بنسبة زيادة قدرها 18.2 ٪.   

 - بلغ عــدد مستخدمــــــي الانترنــــــت عـن طــريق الهاتــــف  المحمـــــول 36.5 مليــــــــون مستخــدم فـــــي يونية 2019                                 مقـابــل 32.8مليــــون مستخدم فــي يونيه 2018 بنسبة زيـادة  قدرها 11.1 ٪.

 - بلغ عــدد مستخدمـــي الانترنــــــت عـن طــريق USB Modem 2.9 مليــون مستخدم فــي يونية 2019     مقابل 3.5 مليون مستخدم في يونية 2018   بنسبة انخفاض قدرها 17.0 ٪.

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 94.0 مليون خط في يونية 2019 مقابل 95.7 مليون خـط في يونية 2018بنسبة انخفاض قدرها 1.8 ٪.


ثانيًا:
احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية :

السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها

 - بلـغ عــدد السنترلات 1550 سنترال عـام 2018 / 2019 مقــابل 1560 سنترال عام 2017 / 2018بنسبة انخفاض   قدرها 0.6 ٪ .

 - بلغت حمولــة السنترالات 21.6 مليون خط عـام 2018 / 2019 مقابــل 19.1 مليون خط عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 12.9 ٪.

 - بلغ عدد الخطوط الشغالــة 9.7 مليـون خط عـام 2018 / 2019 مقابل 8.7 مليون خط عـام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3 ٪.

                                            
 

 توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية: 


ـ بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 114.0 ألـف خـط عــام 2018 / 2019مقابـل 118.3ألـف خـط   عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 ٪.

ـ بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 514.6 ألف خط عــام 2018/2019مقابل 531.8 ألف خـط  عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.2 ٪.                                        

 ـ بلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6.4 مليـــون خـط عــام 2018/2019مقــابل6.2 مليون خط    عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.

 ـ بلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 275 خط عام 2018 / 2019مقابل 259 خط عــام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪. 
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