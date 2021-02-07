سعر الذهب اليوم 7-2-2021





سجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 531 جنيها .





اقرأ أيضا:

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 796 جنيها .





بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو بين الذهب نحو 910 جنيها في الجرام الواحد .





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 682 جنيها .



