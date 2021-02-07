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اقتصاد

سعر الذهب اليوم 7-2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:01 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر  لليوم الثالث على التوالي منذ الجمعة الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم الأحد، على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.

سجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 531 جنيها .

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وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 796 جنيها .

بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو بين الذهب نحو 910 جنيها في الجرام الواحد .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 682 جنيها .

فيما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها  أوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيها وكيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه. .

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه
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