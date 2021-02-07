زعيم الأغلبية البرلمانية ناعيا الجمال: كان مثالا يحتذى به في العمل الوطني









وقال الشريف، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس: "تلك اللحظة لحظة أليمة ومش عارفين نعزي مين، هل المؤسسة الأمنية والتي عمل فيها الفقيد وكان مديرا لأمن محافظة قنا، محافظتى".









وأضاف: "نقدم التعازي لحزب الوفد وهيئته البرلمانية التي ينتمي لها الفقيد ولنواب الجيزة وأهالي الصف، فرحمة الله عليه كان مثالا يحتذي به في العمل الوطني والعمل النيابي وتعلمنا منه الكثير ونعزي أنفسنا ونعزي أهله، وباسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونيابة عن رئيس الحزب نتقدم بكل العزاء وندعو للفقيد بالمغفرة والرحمة".

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، اللواء سعد الجمال.