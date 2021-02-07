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محافظات

76 مرشحاً يتنافسون في انتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:54 ص
انتخابات المحاميين
انتخابات المحاميين
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إيهاب عمر
توافد المئات من المحامين اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابتي شمال وجنوب أسيوط داخل 15 لجنة بمختلف محاكم المحافظة.
 
ويتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب أسيوط 4 مرشحين وعلى مقعد الشباب بنقابة جنوب أسيوط 9 مرشحين بينما يتنافس على مقاعد العضوية 26 مرشحا.
 
وفي نقابة شمال أسيوط يتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب بينما يتنافس على مقعد الشباب 11 مرشحا و 23 مرشحا يتنافسون على مقاعد الأعضاء.

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وقال محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف العام على نقابتي جنوب وشمال أسيوط إن نقابة المحامين تشهد اليوم عرس انتخابي تحت اشراف قضائي في أجواء رائعة بين المرشحين دون أي غضاضه من ينجح يخدم المحامين ومن لم يحالفه التوفيق يعمل ويتقدم في الانتخابات المقبلة.

وأشار كركاب الى أنه تم اعداد 8 مقار للانتخابات في نقابة جنوب أسيوط وإعداد سرادقات بفناء المحاكم كل مركز في مقره مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تخصيص باب لدخول الناخبين واخر لخروجهم بعد انتهاء عملية التصويت .

وأضاف كركاب ان من لهم حق التصويت 4040 عضوا بالجمعية العمومية لنقابة المحامين جنوب أسيوط و 3548 عضوا بنقابة المحامين شمال أسيوط .
 

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