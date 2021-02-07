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أخبار العالم

فرض عقوبات.. الخارجية الأمريكية تكشف ملامح سياسة إدارة بايدن مع لبنان

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:55 ص
أمريكا ولبنان
أمريكا ولبنان
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شيماء مصطفى
كشفت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، عن سياسة بلادها مع لبنان، في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

ووفقًا لصحيفة "السياسة" الكويتية، قالت جريفيث إن واشنطن لن تغير في سياساتها في ما يخص لبنان"، مؤكدة أنه "لطالما كانت بلادها ملتزمة بمحاسبة الفاسدين أو المسؤولين عن جرائم ضد الشعب اللبناني".

وعن انفجار مرفأ بيروت، أشارت جريفيث إلى أن "الحكومة اللبنانية تحقق، والولايات المتحدة لن تستبق الأمور في ما يخص هذه التحقيقات"، لكنها طالبت بمحاسبة جميع المسؤولين الذين فشلوا في تحمل مسؤولياتهم.

وأكدت أن الولايات المتحدة تتبنى مطالب الشعب في ما يخص الشفافية بهذه الحادثة، وتتطلع لنتائج هذه التحقيقات، مشددة على التزام بلادها كامل الالتزام بالمحاسبة في لبنان.

وأشارت إلى أنه من المتوقع رؤية مزيدا من الخطوات في هذا المجال والمرتبطة بفرض عقوبات في المستقبل.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تدرك أن هناك حاجة اقتصادية ملحة في لبنان، لكن وصول المساعدات من المجتمع الدولي يستوجب شفافية وإصلاحات اقتصادية وسياسية، وحكومة تلبي طموحات الشعب.
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